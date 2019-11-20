Зеленский наградил комбрига 128-й ОГПБр Коростелева орденом Богдана Хмельницкого (посмертно)

Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в указе.

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Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.

Напомним, комбриг 128-й ОГШБ Коростелев умер в госпитале после ранений на передовой. 12 ноября Коростелев в районе села Новотроицкое Донецкой области во время выполнения боевой задачи получил тяжелое ранение в результате минно-взрывного подрыва.