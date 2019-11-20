Я бы пошла в атаку. Но этого не сделают, поскольку впереди "Нормандия", а там надо разговаривать и все должны быть "френдли", - Зеркаль о заявлении Путина по газу

Такое мнение она озвучила в программе "Вот оно как" и объяснила: "Я считаю, что существует необходимость в улучшении нашей коммуникации. В том, какая будет реакция на какие-то события, к примеру, в вопросе с тем же газом", передает Цензор.НЕТ.

"Что значит для нас этот контракт? Что мы будем делать, если его не будет? Как мы будем реагировать на коммуникацию, которую ведет "Газпром" и Путин, который сказал в Бразилии, что украинцы вообще не берут газ по реверсу, а берут наш газ и выдают это все за реверс, не делают ничего, чтобы заключить контракт и вообще создают дополнительные препятствия для любых коммуникаций", – вспомнила Зеркаль.

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По ее словам, Украина должна официально отреагировать на это, но она еще этого не сделала.

"Мы должны решить, как мы реагируем и на каком уровне мы реагируем. Потому чем ближе 1 января, тем выше будет градус. Погода будет становиться все холоднее, а градус пропаганды и коммуникация с российской стороны будет расти. Потому что кризис же, надо украинцев заставить простить 3 миллиарда. А без этого будет кризис в Европе и все замерзнут. Хотя не замерзнут, потому что российского газа в хранилищах Европы более чем достаточно и они будут продавать его дороже, чем сейчас, и поэтому им этот кризис нужен", – объяснила заместитель главы МИД.

Отметим, 1 января 2020 года у Украины истекает действующий контракт с Россией на транзит газа через украинскую территорию.

На вопрос журналиста, кто должен готовить ответ Путину и решать, нужен ли он вообще, Зеркаль ответила: "Обычно, раньше, это происходило в коммуникации между нашими пресс-службами. А сейчас не знаю как". Кроме этого, она сомневается в том, что Офис Президента ответит на заявление Путина.

Также добавила: "У меня есть личное мнение по этому вопросу, которое, я думаю, не ко времени сейчас".

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"Потому что я бы пошла в атаку и сразу подняла на несколько градусов дискуссию вверх. Ввиду приближения 1 января. Но я не думаю, что сейчас это не будет сделано, поскольку впереди "Нормандия", а там надо разговаривать и все должны быть "френдли". Поэтому я говорю, что мое мнение сейчас не ко времени", – подчеркнула она.