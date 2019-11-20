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20.11.19 10:39

На Донетчине произошел пожар на шахте "Северная", работы остановлены. ФОТО

В Донецкой области на шахте "Северная" произошел пожар утром 20 ноября. На предприятии все работы остановлены.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"20 ноября в 5:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь", расположенной в с.Северное Торецкого городского совета", - сказано в сообщении.

На Донетчине произошел пожар на шахте Северная, работы остановлены 01

Так, спасатели выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 кв. м.

"Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Инормациии по погибших и пострадавших в Главное управление не поступало", - отметили в ГСЧС.

На Донетчине произошел пожар на шахте Северная, работы остановлены 02

В 07:45 пожар был локализован, продолжается ликвидация пожара. Причина пожара устанавливается.

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