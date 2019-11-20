Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по делу легализации доходов Курченко

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера, 19 ноября в Киеве задержан СБУ один из бывших руководителей Государственной фискальной службы и руководителей Офиса крупных плательщиков ГФС Евгений Бамбизов. Бамбизов задержан вслед за Александром Гриценко, бывшим главой "Укрэксимбанка", и подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого олигарха Сергея Курченко по схеме покупки "Украинского медиа-холдинга"", - рассказал он.

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"Бамбизов был тесно связан с бывшим главой ГФС Романом Насировым. Также вчера в антикоррупционном суде было зачитано обвинения самому Насирову. Текст обвинения, согласно новым правкам в процессуальном кодексе, разместился на четырех страницах", - отметил журналист.

"Также одним из контактеров Бамбизова является олигарх Виталий Хомутынник", - добавил Бутусов.

"Задержания по делу легализации средств осуществляются, по данным Цензор.Нет, под процессуальным руководством прокурора ГПУ Константина Кулика. Кстати, действующая заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив была назначена в 2013 году Сергеем Курченко вице-президентом "Украинского медиа-холдинга". Так что любопытно, как далеко зайдет Кулик в своем расследовании. С завтрашнего дня ГПУ теряет функции следствия, однако ряд важных дел, очевидно, на какое-то время будут сохраняться в руках ГПУ", - резюмировал журналист.