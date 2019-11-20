Конфликта нет. Бывают жесткие дискуссии, - Разумков об общении с Богданом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы...", - сказал Разумков, отвечая на вопрос правда ли, что у него конфликт с Богданом.

"Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем", - добавил он.

По словам Разумкова, какие бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, вопросы государственные должны быть на первом плане.

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"Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", - уточнил Разумков.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков заявил, что глава Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов фракции для дачи пояснений из-за отказа голосовать за законопроекты.