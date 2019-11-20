Кабмин проводит открытое евроинтеграционное заседание

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание правительства проходит при участии посла, Главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, народных депутатов. На заседании также присутствует молодежь из Национального Совета детей и молодежи при Офисе Президента. Их пригласили к годовщине Евромайдана.

Как сообщил в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук, это первое евроинтеграционное заседание правительства.

"В программе действий правительства мы заложили фундамент для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе. Главным бенефициаром интеграции являются граждане Украины. Именно поэтому мы должны максимально реализовать весь потенциал и возможности, закрепленные в Соглашении", - отметил Гончарук.

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