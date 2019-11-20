Совет по вопросам свободы слова при президенте осудил давление на "Схемы" и призвал Портнова не пользоваться журналистским удостоверением

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в заявлении Совета.

Представители Совета также призвали Портнова не пользоваться журналистским удостоверением, ведь он не является журналистом.

"Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Журналистами, особенно расследователями, движет общественный интерес, и публичные лица должны осознавать и уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления должностными лицами властью вследствие их непубличных контактов с политиками, экс-политиками или бизнесменами. Также мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - говорится в тексте заявления.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

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В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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