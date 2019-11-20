"Еще рано говорить, потому что очень часто сталкиваемся с фейками", - Разумков о последствиях для нардепа от СН Иванисова

Об этом Разумков заявил во время визита в Днепр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Наше місто".

"Я видел заявление Арахамии относительно того, что, если информация будет подтверждена, будет собираться фракция и решать этот вопрос. Здесь есть и юридический аспект. Но еще рано говорить, потому что очень часто сталкиваемся с фейками. Также есть и моральный аспект. Потому что с точки зрения закона там меньше вопроса, чем по принципам, с которыми "Слуга народа" шла в парламент", — сказал он.

Напомним, что на днях экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал своем Telegram-канале информацию, что "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.