Можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Украины, - глава представительства Евросоюза Маасикас

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украмну".

"Завтра Украина отмечает 6-ю годовщину начала Революции Достоинства, которая коренным образом изменила и переориентировала современную историю Украины. Украинский народ уже заплатил, и продолжают платить высокую цену за свой европейский выбор. Вы взяли на себя этот вызов, пока вы защищаете свою территориальную целостность и суверенитет. Ради ценностей и принципов, которые мы разделяем, вы можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Европейского Союза", - сказал Маасикас.

Дипломат начал свое выступление на украинском языке, после чего перешел на английский. "Если пригласите меня в следующем году, обещаю – буду говорить на украинском языке", - добавил посол ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз успешно сотрудничает с Украиной даже в условиях "турборежима", - глава представительства ЕС Маасикас