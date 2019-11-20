Правительство внесло изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Обновленный план учитывает углубления двусторонних отношений Украина-ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задание с правом ЕС, которое динамично развивается.

Так, обновленные задачи относятся к таким сферам: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользования и другие.

Ожидается, что решение правительства позволяет ускорить движение Украины в ЕС, а параллельно сделать такое движение более прозрачным.

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