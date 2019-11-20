Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".

"Я еще в 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда Партия регионов ... Сейчас не о Януковиче, а о Партии регионов, которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку. Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели", - заявил Разумков.

По его словам, Януковича поддерживать как политика он перестал, когда вышел из "Партии регионов": "Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе".

Разумков отметил, что до 2010 года поддерживал "Партию регионов" и Януковича. Он говорит, что в то время в партии было много идей, много людей, которые заслуживали уважения.

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Он рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл "внутренний протест", потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на "изгоев". Спикер добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича.

Глава ВР отметил, что ему "смешно", когда о нем говорят, что в 2006 году он был "главным технологом "Партии регионов":" Мне было 22 года и я точно не мог быть главным технологом".

В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

До этого Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.

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