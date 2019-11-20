"В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала в интервью Радио "Свобода" замглавы Минобороны Алина Фролова.

"Очень важно четко понимать, что армия вне политики. Президент и парламент занимаются политикой, а в Вооруженных силах постоянная четкая задача - защищать страну и народ. И эта миссия не зависит от изменений политических элит.

Кроме этого, важно понять, что в гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага. В гибридной войне победа тоже гибридная. И она, прежде всего, заключается во внутреннем укреплении, консолидации и развитии, в четком понимании целей и путей их достижения", - сказала она.

Также Фролова отметила, что в настоящее время война прежде ведется в информационном пространстве, напомнив, что "военная доктрина России, так называемая доктрина Герасимова (начальник Генштаба ВС РФ. - Ред.), четко указывает, что 3/4 - это информационный компонет или экономическое влияние, и только 1/4 - это применение физической силы".

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"Наш враг воспринимает информационное поле, как поле битвы. Поэтому, если мы говорим об обороне государства, то мы должны иметь возможность защитить страну в информационном пространстве и противодействовать информационным воздействиям. Теперь физическое применение силы идет вместе с информационной составляющей, которая усиливает эту попытку физического воздействия.

Например, если раньше большинство людей могли никогда не узнать о каком-то террористическом акте, произошедшем далеко, то теперь об этом знают все и реагируют на это. Это вносит диссонанс в жизнь людей. А это значит, что сейчас гибель одного человека может повлиять на весь мир, если она подана информационно очень сильно. Поэтому, те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в мире, это используют. Таким образом, Министерство обороны должно иметь способности для защиты своих территорий информационно.

Мы уже видели, что перед тем, как оккупировать Крым и часть Донбасса, Россия сначала информационно "захватила" эти территории. Мы теперь четко понимаем, что тогда людей готовили к вторжению, а сейчас - доступ к информации на оккупированные территории тщательно блокируется", - сказала она.

Фролова также добавила, что "гибридное противодействие - несмотря на то, что мы все уже какой-то период это пытаемся делать - это совершенно новая составляющая безопасности для всех стран. Сейчас все страны - и европейские, и США - пытаются выстроить концепции этого противодействия. Устоявшейся практики нет".