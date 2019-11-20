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20.11.19 13:27

Саакашвили обжалует в Страсбурге решение Верховного суда Украины о признании законной его реадмиссию в Польшу

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что обжалует решение Верховного суда Украины, которым действия органов власти, касающиеся его выдворения из Украины, были признаны законными.

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Об этом написал Саакашвили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно же, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает насколько все еще сильно влияние Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и подрывать начинания президента и его команды", - написал Саакашвили.

Он также отметил, что сделает все, чтобы помочь команде президента Украины Владимира Зеленского "сломать сопротивление и преодолеть саботаж, который будет все более очевидным по ходу продвижения реформ".

Саакашвили обжалует в Страсбурге решение Верховного суда Украины о признании законной его реадмиссию в Польшу 01

Как сообщалось, 20 ноября Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

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