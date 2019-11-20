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20.11.19 14:02

Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн

Недельный курс обучения тогда еще избранных нардепов от Слуги народа в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн гривен.

Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн

Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

5,8 млн гривен партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн гривен – за проживание в отеле.

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За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн гривен. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч гривен.

Еще 1,2 млн гривен составил подоходный налог, а 80 тысяч гривен – военный сбор.

Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики. В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну. 

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