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20.11.19 14:04

Я не тот персонаж, который готов к дружбе с РФ, - Зеркаль предполагает, что вопрос о ее увольнении ставили бы россияне

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль категорически против изменения позиции относительно отношений с РФ.

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Об этом дипломат заявила в программе "Он воно як", передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения "мы будем дружить с Россией", я не тот персонаж, который готов к дружбе. Я все же fighter, я тот, кто ведет переговоры и тот, кто представляет позицию, которая отличается от видения россиян. Россияне будут ставить вопрос о моем увольнении, я не тот человек, с которым они могут договориться", - подчеркнула Зеркаль.

Зеркаль отказалась оценить, насколько Офис президента готов "дружить с РФ". Она отметила, что в течение последнего месяца была отстранена от процессов по газу, и поэтому пришла к выводу, что в МИД ей больше нечего делать.

Напомним, Елена Зеркаль сообщила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел, вероятно, со следующей недели.

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