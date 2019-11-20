Зеленский симпатичный человек. Он хочет изменить ситуацию на Донбассе к лучшему, - Путин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Путин сказал на форуме "Россия зовёт".

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, я с ним не знаком, но по телефону несколько раз разговаривали... Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, на мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - добавил он.

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При этом Путин подчеркнул, что не знает, насколько Зеленский в состоянии это сделать. По его словам, позитивные шаги Зеленский сделал, в частности, это разведение сил и средств в двух населенных пунктах на Донбассе.



