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20.11.19 14:20

Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора якобы народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога.

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Разумков заявил, что пока фракция про "скандальному разговору" не собиралась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую панораму.

"Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи. Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения" - ответил Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим: якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога. АУДИО

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".

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