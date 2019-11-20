Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем и контрпродуктивен, - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в среду на форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

В пример подобных заявлений президент упомянул призывы Киева к пересмотру минских соглашений.

"Сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены", - отметил Путин.

"И еще: принятый Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким", - добавил он.

"Ну, как нужно оценивать такие заявления? Для меня это непонятно. Думаю, что и для вас это непонятно", - сказал он.

Путин также заявил, что рассчитывает на то, что украинские войска не возвратятся в так называемые "серые зоны" на Донбассе.

"Рассчитываю на то, что не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должны быть заведены национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать определенный правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", - сказал Путин.

Кроме того, он заявил, что возможный возврат на линию разграничения сил нацгвардии Украины только ухудшит ситуацию и вызовет "зеркальный ответ" Донбасса.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил, что Киев может выйти из минских соглашений.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал условия минских соглашений "кабальными" для Украины.

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