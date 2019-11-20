Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может, имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?". АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

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Удовиченко после разговора Трубы с Сытником спрашивает: На звуке попали или на что?

Труба: Не знаю ничего. Он просто позвонил сказать, что там будут мои замы, речь идет о судебных решениях, отмене... Говорит, просто оцени правильно всю ситуацию для себя, как директор. Может он имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?

После перешептывания Удовиченко говорит: "Артем наш фактический союзник, потому что думает, что пи*да им".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении руководству и четырем судьям Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности, - Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

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Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.