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20.11.19 14:31

Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год, - министр энергетики РФ Новак

Российская Федерация предложила Украине с 2020 закупать напрямую 15 млрд кубометров газа в год.

Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год, - министр энергетики РФ Новак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - сказал он.

При этом он отказался комментировать перспективы газовых консультаций и предложил дождаться официального ответа украинской стороны на предложение "Газпрома".

"Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать", - резюмировал он.

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