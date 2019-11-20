"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат рассказал в комментарии НВ.

Юрий Корявченков подтвердил, что встреча с участием главы Криворожского главка и депутатов Слуги народа состоялась в сентябре. "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", - заявил Корявченков.

После обнародований аудиозаписей со встречи, Корявченко сказал, что не обсуждал данную ситуацию с президентом Владимиром Зеленским или руководителями фракции Слуга народа: Давидом Арахамией и его замом Александром Корниенко.

Кроме того, депутат отметил, что не влиял на назначения должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога. "Никого мы не назначали и не утверждали. Мы, как депутаты не имеем такого права. Кандидатура Лукашова появилась по линии Министерства внутренних дел, а именно областного начальника УВД (Управления внутренних дел в Днепропетровской обл. - Ред.)", — подчеркнул Корявченков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Также депутат прокомментировал угрозы открытия криминальных производств против противников новой власти, которые якобы прозвучали на записи. "Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы".

Отвечая на вопрос, можно ли это расценивать, как предупреждение руководству полиции, Корявченков ответил: "Нет, я никого не предупреждал".

Депутату неизвестно, кто мог записать разговор и почему он появился в сети спустя практически два месяца. Он высказал предположение, что общество пытаются отвлечь от более существенных событий в стране.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".