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20.11.19 15:24

"Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в Североатлантический альянс, оказывать должную поддержку странам Черноморского региона, в частности, Украине и Грузии.

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"Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, для того, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи (Украине и Грузии. - Ред.)", - заявил Столтенберг в среду в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Грузию в ее стремлении стать членом Североатлантического альянса, и отметил помощь альянса в укреплении системы обороны Грузии.

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Кроме того, Столтенберг заявил о сотрудничестве НАТО с военно-морскими силами Грузии и Украины.

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