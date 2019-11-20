На записях в кабинете Трубы зафиксировано обсуждение обысков в горсовете Днепра. АУДИО

Это следует из записи, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По словам автора публикации, данный разговор состоялся 13 сентября 2019 года.

Отмечается, что сначала Труба якобы получает от "Руслана" (вероятно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) информацию о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете. После этого Удовиченко набирает следователя и переспрашивает, не проводятся ли обыски.

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Напомним, в мэрии Днепра 13 сентября областная прокуратура провела обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом городского моста.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в свою очередь написал, что обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ.