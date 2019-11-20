Переговоры с РФ сейчас идут больше на уровне советников президентов, - Зеркаль

Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила в программе "Он воно як", передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеркаль, у Пристайко и Ермака разделены сферы ответственности, передает НВ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Помощник Зеленского Ермак тесно общается с Сурковым. Он серьезно интегрирован в российский истеблишмент, - Безсмертный. ВИДЕО

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что Андрей Ермак привлечен к коммуникации с Россией.

"Общаются сейчас между собой более советники президентов по России, по Нормандии", - подчеркнула она.

В то же время на вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, Зеркаль ответила: "Президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, - Пионтковский