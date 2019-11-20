На встрече в "нормандском формате" намерен обсуждать проведение местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам в среду в Станице Луганской.

"...третий вопрос - это контроль над границей, передаче Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, Зеленский заявил, что обсуждение местных выборов на оккупированном Донбассе в "нормандском формате" можно начать только после вывода оттуда всех наемников.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

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