На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины, - Дмитрий Кулеба

Об этом заявил вице- премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как вы знаете, (в Программе деятельности Кабинета министров Украины) есть цель 17.1 - достичь соответствия экономическим критериям членства в Европейском Союзе. За последние почти три месяца деятельности правительства был принят ряд решений, которые способствуют достижению этой цели. Сегодня мы приняли 16 решений, направленных на европейскую интеграцию", - сказал Кулеба.
Он, в частности, сообщил, что Кабинет министров передает на рассмотрение Верховной Рады проект закона о присоединении к Соглашению о мультимодальных перевозках.
"Это выгодно украинскому бизнесу, способствует развитию транзитного потенциала Украины и торговли между Украиной и ЕС", - акцентировал вице-премьер.
Кроме того, правительство сегодня уполномочил министра экономики подписать 4 дополнительных соглашения с ЕС о продлении уже действующих программ поддержки Евросоюзом, в том числе финансовой, реформ в сфере юстиции, управления миграционными процессами, децентрализации и реформы государственного управления, сообщил Кулеба.
Кабмин на сегодняшнем заседании также принял план мероприятий по реализации стратегии интегрированного управления границами, которая предусматривает упрощение пересечения границы людьми и товарами, и решения в сфере энергоэффективности.
"Принятые сегодня решения - это ускорение и углубление европейской интеграции Украины", - резюмировал чиновник.