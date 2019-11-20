Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате

20 ноября 2019 г. Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, говорится в сообщении на сайте Фонда, передает Цензор.НЕТ.

Финансирование временно не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда.

"По действующему законодательству ФСС не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год, принятым Кабинетом министров. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - заявил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

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В ФСС напомнили, что бюджет Фонда на 2019, принятый Кабмином 16 января 2019 года, предусматривает общие расходы ФСС на 2019 год в размере 23,26 млрд грн, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд грн, из которых 12,535 млрд грн на материальное обеспечение.

В настоящее время общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд грн, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

"Фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин", - подчеркнул Баженков.

Он сообщил, что ФСС ведет переговоры с Минсоцполитики, которое, как орган госнадзора за фондом, может по согласованию с Минфином подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина.

"Проект изменений наработан, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только правительство примет изменения, выплаты будут возобновлены", - отметил Евгений Баженков.

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В Фонде уточнили, по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение. Осуществление страховых выплат, а также финансирования медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц осуществляется Фондом в штатном режиме.

Напомним, сегодня с утра в Минсоцполитики заявили, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват. По данным ведомства, уволенный в прошлом году директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины и восстановленный в должности Печерским райсудом Киева Евгений Баженков безосновательно внесен в Единый Государственный реестр юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований как руководитель Фонда, так как не было принято соответствующее решение Правления Фонда социального страхования.