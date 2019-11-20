"Фейки и провокации не комментирую. В отставку не собираюсь", - глава ГБР Труба о "прослушке". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Труба заявил, что в подобных провокациях заинтересованы те, кому мешает работа его ведомства.

"Должность директора ГБР - должность, которая связана постоянно с самыми большими рисками, которые только могут быть. В период, когда ГБР будет становиться эффективнее, когда ГБР становиться еще более независимым, есть огромное количество желающих, иногда эти желающие объединяются. Я как руководитель постоянно понимаю, что в моем отношеним могут быть провокации и фейки. Я давно ожидал, и уверен, что на этом не будет поставлена точка. Эти публикации - фейк и провокация. Они меня не сломали, я знал, что они возможны заранее. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций", - заявил Труба.

По его словам, он не будет подавать в отставку.

На вопрос журналистки, его ли это голос, Труба просто промолчал.