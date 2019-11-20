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20.11.19 16:19

Боевой катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибыли в Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Корабли ВМСУ, побывавшие в российском плену и возвращенные на днях Украине, начали прибывать в военную гавань Очакова.

Первым прибыл бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

Вслед за "Никополем" в Очаков прибыл "Яны Капу". Его тянет буксир "Лидовский".

Видео Сергея Жолонко

Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 01
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 02
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 03
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 04
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 05
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 06

Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 07
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 08
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 09
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 10
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 11
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 12
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 13
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 14
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 15
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 16
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 17
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 18
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 19
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 20
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 21

Фото: ТСН

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко. ВИДЕО

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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