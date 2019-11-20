Кабмин назначил руководителей Госархивной службы, Госслужбы безопасности на транспорте и Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин утвердил победителей конкурсных отборов на должности:

Председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, им стал Башлык Денис Александрович;

Председателя Государственной службы по безопасности на транспорте, им стал Погорелый Александр Викторович;

Председателя Государственной архивной службы, им стал Хромов Анатолий Владимирович;

Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, им стал Хомяков Кирилл Алексеевич.

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Также правительство приняло решение об объявлении конкурса на занятие должности Председателя Государственной регуляторной службы Украины, и продлило срок подачи документов и проведения оценки кандидатов на должности государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, а также председателей ДКА, Госэкоинспекции, Госводагентства, Госпродпотребслужбы до 25 ноября 2019 года.

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