Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.11.19 16:26

Кабмин назначил руководителей Госархивной службы, Госслужбы безопасности на транспорте и Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра

На заседании, 20 ноября, правительство приняло кадровые решения и объявило конкурсы на ряд должностей.

кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин утвердил победителей конкурсных отборов на должности:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил заместителя Скалецкой Загрийчука, - Гончарук

Также правительство приняло решение об объявлении конкурса на занятие должности Председателя Государственной регуляторной службы Украины, и продлило срок подачи документов и проведения оценки кандидатов на должности государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, а также председателей ДКА, Госэкоинспекции, Госводагентства, Госпродпотребслужбы до 25 ноября 2019 года.

Также читайте: Кабмин переобъявил конкурс на пост главы Национального агентства по управлению Зоной отчуждения

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100