Отмена правительством ограничения на тарифы на сами тарифы не повлияет, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге после заседания правительства 20 ноября.

Гончарук заявл, что предыдущее правительство решило "сделать хороший инфоповод", приняв такое решение. При этм на протяжении всех двух месяцев работы нового правительства органы метсного самоуправления обращались в Киев, аогументируя, что данное решеие доводит их предприятия до банкротства.



"По поводу того, как это повлияет на тарифы. Никак это не повлияет. Даже если бы мы его не отменили, все равно это никак на тарифы не повлияло бы, потому что это решение противозаконное, и его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и собирались его обжаловать в суде. Потому что чисто физически провести отопительный сезон без доказательства своих предприятий до банкротства, было бы невозможно ", - сказал Гончарук.

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Глава правительства добавил, что Кабмин вместе с командой президента работает над тем, чтобы цены на энергоносители стали меньше, чем были прошлой зимой.