Делами Майдана в ГБР будут заниматься те же прокуроры, что и раньше, - Труба

Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

В то же время, в ГБР расследований уже создано подразделение, которое займется расследования переданных из Генеральной прокуратуры делами Майдана.

"Следователи ГБР должны обрабатывать те материалы, которые они будут получать. Но я уверяю, что это не повлияет на процесс расследования, ведь в этих уголовных производствах процессуальное руководство осуществляют те прокуроры, которые в течение 5 лет осуществляли процессуальное руководство в этих уголовных производствах", - сообщил директор ведомства.

Он заверил, что следственные ГБР будут работать в тесном сотрудничестве с процессуальными руководителями.

Подразделение будет состоять из 25 человек. В дальнейшем, в зависимости от поступлений новых дел, подразделение может меняться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура инвентаризирует дела Майдана, ни одно из них не будет утрачено, - Рябошапка

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.