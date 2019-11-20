Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время брифинга.

"Если будут основания... Начало проверки не является достаточным основания для отстранения должностных лиц", - заявил Рябошапка.

Он отметил, что возможно в рамках уголовного производства, которое касается законности прослушки, будет проверена аутентичность аудиозаписей.

Напомним, ранее Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал ряд аудиозаписей разговоров директора Национального бюро расследований Романа Трубы.

На одной из аудиозаписей фигурирует некий "Руслан" (вероятно генпрокурор Руслан Рябошапка. - Ред.), который сообщает Трубе о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете.

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