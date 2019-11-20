ГПУ приостановила расследование против Злочевского, так как он объявлен в розыск

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование по Злочевскому было остановлено, после чего возобновилось - для расширения подозрения, и вновь остановлено", - сообщил он. По словам Рябошапки, это связано с объявлением Злочевского в розыск.

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Он уведомил, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы Службе безопасности Украины или Национальному антикоррупционному бюро.

Генпрокурор также уточнил, что подозрение Злочевскому расширено статьей о расхищении государственных средств в особо крупных размерах.

Напомним, Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

1 февраля 2018 года появилась информация, что Н.Злочевский вернулся в Украину.

В мае 2019 года Юрий Луценко заявил, что в ГПУ пытается реанимировать дела Злочевского и отметил, что одно дело относительно хищения государственных ресурсов было передано НАБУ, где его закрыли из-за того, что детективы НАБУ якобы не сделали никаких следственных действий.

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