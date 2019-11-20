Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал он.

При этом, он подчеркнул, что судимость Иванисова давно погашена.

"Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент", подчеркнул Генпрокурор.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.