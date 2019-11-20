Яценюк после встречи с Туском: Мы должны сделать все, чтобы "нормандская встреча" не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой"

Как передает Цензор.НЕТ, это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Загребе 20 ноября.



Яценюк встретился с Туском в рамках участия в Конгрессе Европейской Народной партии, который проходит в столице Хорватии.



Лидер "Народного фронта" сообщил, что во время встречи обсуждали две основные темы - "Развитие внутренней политической ситуации в Украине и Опасности международного положения, которые касаются нашего государства".



"Дональд Туск - активный и преданный союзник Украины. Ценю его небезразличное стремление помочь Украине советом и деятельной поддержкой", - написал Яценюк.



Однако, подчеркнул он, "никто не сможет Украине помочь, если о своих интересах в сфере безопасности не позаботится сама Украина, твердо и последовательно": "Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов - это услуга врагу".



"Мы должны сделать все возможное, чтобы встреча в "нормандском формате" в Париже не стала для Украины, Европы и мира "новым Мюнхеном" или "Ялтой", - подчеркнул Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений. ФОТО