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20.11.19 17:00

На Закарпатье ликвидирована схема незаконного ввоза в Украину автозапчастей. Изъято товаров на 7 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили схему ввоза в Украину автомобильных запчастей без уплаты таможенных платежей и изъяли большую партию товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье ликвидирована схема незаконного ввоза в Украину автозапчастей. Изъято товаров на 7 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2019 года уклонялись от уплаты таможенных платежей благодаря использованию в своей работе схемы ввоза на территорию Украины автомобильных запчастей вне таможенного контроля. Для этого фигуранты осуществляли измельчение крупных партий товаров на такие, которые не подлежат декларированию, и ввозили их без уплаты таможенных платежей, якобы для личных нужд граждан. В дальнейшем указанные товары реализовывали по всей территории Украины, в т.ч. через специализированные интернет-магазины.

На Закарпатье ликвидирована схема незаконного ввоза в Украину автозапчастей. Изъято товаров на 7 млн грн 02

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На Закарпатье ликвидирована схема незаконного ввоза в Украину автозапчастей. Изъято товаров на 7 млн грн 03

По результатам обысков, проведенных в складских помещениях фигурантов, из незаконного оборота изъята партия автомобильных двигателей различных марок, бывшие в употреблении бамперы к автомобилям и коробки передач, которые были ввезены в Украину без уплаты таможенных платежей.

На Закарпатье ликвидирована схема незаконного ввоза в Украину автозапчастей. Изъято товаров на 7 млн грн 04

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На Закарпатье ликвидирована схема незаконного ввоза в Украину автозапчастей. Изъято товаров на 7 млн грн 05

Изъятые ТМЦ общей ориентировочной стоимостью 7 млн грн переданы на ответственное хранение.

Продолжается следствие.

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