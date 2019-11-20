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20.11.19 17:03

Защитил государство ценой собственной жизни, - глава СНБО Данилов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Коростелева

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил соболезнования родным и близким полковника Евгения Коростелева, умершего вследствие тяжелых ранений.

Защитил государство ценой собственной жизни, - глава СНБО Данилов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Коростелева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СНБО.

"Евгений Коростелев - настоящий герой, патриот, который самоотверженно выполнял свой воинский долг. Украина потеряла неординарного, смелого, мужественного воина, который защитил государство ценой собственной жизни. Вечная память", - сказал Данилов.

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Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.

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