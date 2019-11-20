Суд подтвердил законность избрания адвокатов Гречковского и Маловацкого в Высший совет правосудия

Об этом сообщил в Facebook Гречковский, добавив ссылку на судебное решение, передает Цензор.НЕТ.

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Иск в суд был подан в марте текущего года благотворительным фондом "Хилько" к Совету адвокатов Украины и Национальной ассоциации адвокатов. ОАСК отказался признавать незаконным и отменять решение Съезда адвокатов на основании ч.2 ст. 5 закона "О Высшем совете правосудия", которая устанавливает запрет на повторное избрание в ВСП.

Суд постановил, что ограничения избираться в ВСП повторно распространяются на лиц, которые были избраны в Совет после 17 марта 2017 года, дня создания Высшего совета правосудия.

Кроме того, ОАСК сослался на решение Большой палаты Конституционного суда, которая отказалась открывать производство на основании обращения 48 народных депутатов относительно официального толкования ч. 5 ст. 131 Конституции в контексте того, имеет ли право избираться в ВСП член Высшего совета юстиции.

Суд также указал на то, что фонд Хилько оспаривал акты индивидуального действия, а истец не является ни адвокатом, ни кандидатом в ВСП, ни членом Совета, то есть, оспариваемое им решение не ущемляет его в правах и обязанностях.

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Напомним, Генеральная прокуратура подозревала Гречковского в покушении на мошенничество при попытке получить 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach".

Сам Гречковский заявлял, что дело против него сфабриковано.

30 октября 2018 года коллегия Шевченковского райсуда Киева вынесла оправдательный приговор Гречковскому и второму фигуранту дела Олегу Шкляру.

В феврале 2019 года Съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого членами Высшего совета правосудия.

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