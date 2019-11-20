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20.11.19 18:03

Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.

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Об этом Разумков заявил во время рабочей поездки в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации - это первое. Второе - после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше", - сказал Разумков.

Касается ли это Запорожской области, спикер не уточнил, сказав, что ему "тяжело сказать обо всей области, исходя из того количества населенных пунктов, которые есть в регионе".

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