Трамп распорядился работать с Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Байдена, - посол США при ЕС Сондленд

Об этом Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Перри, Волкер и я работали с Джулиани по вопросам Украины по прямому указанию президента США Дональда Трампа. Мы понимали, что если мы не будем сотрудничать с Джулиани, то потеряем возможность влиять на политику в отношении Украины… Если бы я знал о всех связях Джулиани с некоторыми лицами, которые сейчас осуждены [видимо, речь идет о партнерах Джулиани Льве Парнасе и Игоре Фрумане], то возражал бы против его участия", - сказал Сондленд.

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При этом посол считает, что обвинения в ведении "ненадлежащей дипломатии" не соответствуют действительности. Он также подтвердил, что Джулиани в обмен на организацию визита Зеленского в Белый дом потребовал чтобы руководство Украины публично заявило о начале расследования относительно вмешательства в выборы в США 2016 года и начале расследования по Burisma - украинской компании, в которой работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, Сондленд заявил, что Джулиани вел политику в отношении Украины за спиной Сондленда, Волкера и Перри, общаясь с "известным коррумпированным генпрокурором Луценко". Также, по его словам, украинская сторона согласилась начать расследование, не оставив на этом деле "камня на камне" и сделать все необходимое для подготовки встречи Зеленского и Трампа.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.