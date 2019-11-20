Прокуратура передала ГБР, НАБУ, СБУ уголовные производства в связи с лишением по новому закону функций расследования - Рябошапка

На брифинге в среду в Киеве генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка напомнил, что с четверга, 21 ноября, органы прокуратуры лишаются функций досудебного расследования в уголовных производствах. "По состоянию на сейчас переданы практически все уголовные производства", - сказал генпрокурор, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что большая часть дел передана в Государственное бюро расследований (ГБР), значительная часть передана для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще часть переданы в национальную полицию и СБУ по подследственности.

Что касается расследования дел о преступлениях во время Революции Достоинства в 2013-14 годах, т.н. "майдановских дел", то генпрокурор опроверг информацию экс-начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры о том, что прокуратура может продолжать расследование этих дел в связи с внесением парламентом изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в октябре. "Это ошибочное видение", - сказал Рябошапка, подчеркнув, что прокуратура с 21 ноября не имеет функций досудебного расследования в целом.

По его словам, около 40 дел переданы для расследования в НАБУ, меньшая часть - в Национальную полицию и СБУ, и львиная доля материалов дел переданы в ГБР.

Генпрокурор заверил, что пока материалы уголовных производств физически передаются от одного органа другому, расследование не приостанавливается.

Также Рябошапка подчеркнул важность принятия парламентом изменений в закон о ГБР в части правок, которые предоставляют следователям Генпрокуратуры перейти без конкурса на работу в ГБР, поскольку это обеспечило бы надлежащее расследование.

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