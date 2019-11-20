Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается дискуссии, которая идет в регионах, то все здесь не доработали. Или не донесли качественную информацию до людей, которые сегодня владеют землей. Будем это исправлять", - отметил Разумков.

Он отметил, что рынок будет открыт для граждан Украины и компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Передача корпоративных прав таких компаний иностранным гражданам или компаниям по закону будет запрещена. Продажу земли иностранцам решит референдум.

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"Только после референдума будет решаться вопрос об открытии рынка для иностранцев, как физических, так и юридических лиц. Об объеме земли в одних руках будет идти дискуссия. Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, хотя сегодня некоторые компании распоряжаются гораздо больше площадями", - добавил глава парламента.

Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

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