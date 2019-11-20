Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается дискуссии, которая идет в регионах, то все здесь не доработали. Или не донесли качественную информацию до людей, которые сегодня владеют землей. Будем это исправлять", - отметил Разумков.
Он отметил, что рынок будет открыт для граждан Украины и компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Передача корпоративных прав таких компаний иностранным гражданам или компаниям по закону будет запрещена. Продажу земли иностранцам решит референдум.
"Только после референдума будет решаться вопрос об открытии рынка для иностранцев, как физических, так и юридических лиц. Об объеме земли в одних руках будет идти дискуссия. Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, хотя сегодня некоторые компании распоряжаются гораздо больше площадями", - добавил глава парламента.
Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.