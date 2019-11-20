В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявляют в общественной организации "Комитет избирателей Украины"

"В графе" работники склада аппарата партии "указано цифру 0. Для сравнения: в ВО" Батькивщина "официально работает 73 человека, в" Европейской солидарности "- 46 человек, в" Голосе "- 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20, "Самопомочи "- 264," Украинской стратегии Гройсмана "- 3", - говорится в сообщении КИУ.

По данным комитета, партия "Слуга народа" также не тратила официально средств на заработную плату с потраченных на деятельность за период июля-сентября 240 млн гривен.

"Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда - "в конвертах", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В партии "Слуга народа" эти данные КИУ пока официально не комментировали. По данным реестра политических партий, "Слуга народа" была официально зарегистрирована 31 марта 2016.

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