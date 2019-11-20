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20.11.19 18:51

Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия

Народному депутату Роману Иванисову нужно приостановить членство в партии "Слуга Народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки.

арахамия

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Комментирую ситуацию с Иванисовым. 

Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга Народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", - написал Арахамия.

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Также он анонсировал проведение 21 ноября брифинга по данному вопросу.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.

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Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции Слуга Народа на время проведения проверки, - Арахамия 01

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