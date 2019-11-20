Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.11.19 19:34

Участникам боевых действий при увольнении должны выплатить компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска, - Юрслужба ВСУ

При увольнении со службы участники боевых действий имеют право получить денежную компенсацию за дни дополнительного отпуска, которые они не успели использовать.

убд

Соответствующее разъяснение опубликовала на своей странице в Facebook Юридическая служба Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На странице юрслужбы указано, что решение данного вопроса совместно осуществили Минобороны и Генеральный штаб, а текст решения направлен для руководства в работе в органы военного управления ВСУ и структурные подразделения Минобороны.

Иски из-за невыплаты компенсаций за неиспользованные дополнительные дни отпуска начали поступать в суды во втором квартале 2019 года, отметили в юридической службе. Всего поступил 431 иск.

Также на Цензор.НЕТ: Рада приняла в первом чтении законопроект о статусе добровольцев

"Выплату осуществлять за прошедшие годы с даты вступления в силу нормы закона Украины (06.06.2015), в том числе за 14 календарных дней за год получения статуса участника боевых действий, за такое же количество календарных дней года увольнения, на основании приказа командира (начальника) по соответствующему рапорту военнослужащего в пределах фонда денежного обеспечения, утвержденного для военной части (учреждения) в бюджете", - сказано в разъяснении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100