В России задержан украинский агент - офицер связи бригады ПВО Южного военного округа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России — военнослужащий Южного военного округа", — говорится в заявлении ведомства.

По версии ФСБ военный "целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". Такое задание он якобы получил от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин. КАРТА

Авторы Telegram-канала "Открытые медиа" нашли в социальных сетях страницу задержанного. По их данным, ФСБ подозревает в госизмене и в работе на военную разведку Украины 28-летнего старшего лейтенанта Руслана Артыкова. Отмечается, что он работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО, расположенной в Аксае.

Исходя из данных, опубликованных в профиле Артыкова, он закончил Таганрогский технологический институт.

Также читайте: Экс-сотрудник МВД, завербованный агентами ФСБ РФ Путинцевым и Симагиным, приговорен к 12 годам тюрьмы на Полтавщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж