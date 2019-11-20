"Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда

Дональд Трамп обратился к журналистам на лужайке у Белого Дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС. Он не стал отвечать на их вопросы, а вместо этого зачитал отрывки из показаний Сондленда и свое письменное заявление из блокнота.

Фотокорреспондентам удалось сфотографировать страницу блокнота с заметками Дональда Трампа.

"Что вы хотите от Украины?" - он спрашивает меня. Я продолжаю слышать все эти разные идеи и теории. Это - посол Сондленд говорит со мной…Чего вы хотите, чего вы хотите? Это был очень короткий и резкий разговор, который у него был со мной", - сказал Трамп.

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"Он продолжает, "чего вы хотите?". Вот мой ответ. Готовы? У вас есть камера? "Я ничего не хочу. Это то, что я хочу от Украины". "Я ничего не хочу". Я сказал это дважды!", - добавил он.

Президент США также заявил, что на самом деле он не очень хорошо знает Сондленда: "Я не очень хорошо его знаю. Хотя, похоже, он хороший парень".

Ранее сегодня посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, что вместе с министром энергетики Риком Перри и спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером вынужден был сотрудничать с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.