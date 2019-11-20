Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Полиция, гвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к проведению массовых мероприятий. Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций, мы будем привлекать достаточное количество правоохранителей", - заявил Яровой.

По его словам, работу уже начали ситуационные центры Нацполиции.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что акции будут проходить по всей Украине, не только в столице.

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"Национальная полиция готова к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Обращаю внимание личного состава и руководителей на то, чтобы не допустили провокации во время акций", - сказал Клименко.

"МВД делает все возможное, чтобы мероприятия прошли тихо по всей стране", - резюмировал советник министра внутренних дел Шкиряк.