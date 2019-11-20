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20.11.19 20:32

Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой

21, 22 и 23 ноября по всей стране запланированы массовые мероприятия - украинцы будут отмечать День Достоинства и Свободы и чтить память жертв Голодомора. Полиция готова обеспечить безопасность участников акций.

яровой

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Полиция, гвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к проведению массовых мероприятий. Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций, мы будем привлекать достаточное количество правоохранителей", - заявил Яровой.

По его словам, работу уже начали ситуационные центры Нацполиции.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что акции будут проходить по всей Украине, не только в столице.

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"Национальная полиция готова к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Обращаю внимание личного состава и руководителей на то, чтобы не допустили провокации во время акций", - сказал Клименко.

"МВД делает все возможное, чтобы мероприятия прошли тихо по всей стране", - резюмировал советник министра внутренних дел Шкиряк.

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