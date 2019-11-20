У Фонда соцстрахования есть 429,4 млн грн, Баженков не имел права приостанавливать выплаты, - Минсоцполитики

Об этом говорится в заявлении Министерства социальной политики, опубликованном на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в медиа распространили информацию о приостановлении финансирования выплат, в том числе больничных, а также в связи с беременностью и родами и т.д. Минсоцполитики сообщает, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Минсоцполитики подчеркнули, что поступления в Фонд социального страхования формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

Выплаты приостановил восстановленный Печерским судом в должности бывший руководитель Фонда Евгений Баженков, сообщили в Минсоцполитики.

"Господин Баженков не был уполномочен принимать такие решения, потому что не было заседания комиссии по его восстановлению. Любые решения относительно существенных изменений по бюджету, в частности, о приостановлении выплат, принимаются только правлением Фонда - не единолично", - заявили в министерстве.

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Правление будет в ближайшее время собрано для решения ситуации, добавили в министерстве.

В среду, 20 ноября Министерство социальной политики заявило, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват.

Через несколько часов после этого Фонд социального страхования заявил, что вынужден приостановить перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам.

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